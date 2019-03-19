Песков заявил, что Путин пока не общался с и.о. президента Казахстана

Президент России Владимир Путин пока не общался с будущим и.о. президента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который начнёт исполнять обязанности главы государства 20 марта этого года. Об этом Лайфу заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что в самое ближайшее время их вряд ли стоит ожидать.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы республики. Об этом он заявил в телевизионном обращении к нации. Исполнять его обязанности будет спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.