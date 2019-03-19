В аэропорту Тегерана загорелся самолёт

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В аэропорту Тегерана загорелся самолёт

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Фото: © Википедия

В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране загорелся самолёт, на борту которого было около сотни пассажиров. Об этом сообщает Fars News Agency со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям.

Как уточняется, около 50 пассажиров были эвакуированы к настоящему моменту.

На месте работают аварийно-спасательные службы. О пострадавших не сообщается.

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