В аэропорту Тегерана загорелся самолёт

В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране загорелся самолёт, на борту которого было около сотни пассажиров. Об этом сообщает Fars News Agency со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям.

فرود بدون چرخ فوكر١٠٠ هما در مهرآباد

رئیس اورژانس تهران: یک فروند هواپیما هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد دچار آتش سوزی شد، اما این حادثه هیچ مصدومی نداشته است pic.twitter.com/kJdkberXRP — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) 19 марта 2019 г.

Как уточняется, около 50 пассажиров были эвакуированы к настоящему моменту.

На месте работают аварийно-спасательные службы. О пострадавших не сообщается.