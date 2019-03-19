Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива

Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива.

— Дорогие вещи, на самом деле, но если пройти этот [первоначальный] этап, то конкурентоспособность резко повышается, — заметил глава государства.

В свою очередь Чубайс отметил, что для работы по развитию использования газомоторного топлива "Роснано" планирует создать фонд совместно с "Газпромом".

Кроме этого, глава госкорпорации доложил, что "Роснано" работает над развитием ядерной медицины, а также отдельно рассказал Путину о проекте создания солнечных панелей, который они обсуждали на одной из последних встреч.