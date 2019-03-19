Число погибших при обстреле школьного автобуса в Сирии увеличилось до двух

Число жертв обстрела боевиками школьного автобуса в районе Эз-Захра в городе Алеппо увеличилось до двух человек.

— Убит двенадцатилетний мальчик, тяжело ранены восьмилетняя девочка и сопровождавшая детей учительница. Позже девочка скончалась в больнице, — приводит ТАСС слова главы российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Виктора Купчишина.

Он подчеркнул, что это была провокация боевиков, которые "перешли к бесчеловечным терактам".

Ранее Лайф писал, что боевики на западной окраине Алеппо уже не первый день обстреливают жилые кварталы из самодельных ракет и миномётов.