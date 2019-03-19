Жена Ярошенко призналась, что муж "держится из последних сил"

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Жена Ярошенко призналась, что муж "держится из последних сил"

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Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Супруга российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего срок в американской тюрьме, пожаловалась на отсутствие медпомощи.

Как уточняется, в прошлом Ярошенко перевели в другую камеру из-за плохих условий, но, как утверждает его жена Виктория, проблема не решена.

Медицинской помощи всё равно не оказывается, он держится из последних сил и хочет, чтобы перевели в другую тюрьму, — цитирует супругу задержанного ТАСС.

Напомним, лётчик Константин Ярошенко был приговорён в США к 20 годам тюрьмы. Россиянин обвиняется в сговоре с целью доставить на территорию Штатов крупную партию наркотиков. Он эти обвинения отрицает.

В начале марта посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Ярошенко направил ему письмо, в котором рассказал об ухудшении здоровья.

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