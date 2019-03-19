Трамп заявил о возможном введении более жёстких санкций против Венесуэлы

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Трамп заявил о возможном введении более жёстких санкций против Венесуэлы

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Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности введения "по-настоящему жёстких" санкций в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает интернет-журнал Washington Examiner.

Мы ещё не вводили по-настоящему жёсткие санкции. Поскольку мы рассматриваем все возможные варианты, есть вероятность, что мы это сделаем, — сказал он.

При этом глава Белого дома отметил, что сейчас Вашингтон где-то "на середине" интенсивности применённых санкций, однако может пойти на более жёсткие меры, "если почувствует необходимость".

Как писал Лайф, ранее США расширили санкции против Венесуэлы.

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