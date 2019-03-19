Климкин: Россия пытается начать новую газовую войну

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Климкин: Россия пытается начать новую газовую войну

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Павел Климкин. Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия якобы пытается начать новую "газовую войну" после истечения срока договора по транзиту газа через Незалежную.

Вероятность этого очень велика. Такую возможность понимают наши партнёры и говорят, что к этому нужно готовиться, увеличивая запасы газа в наших хранилищах, — приводит слова министра "Интерфакс-Украина".

Климкин также отметил, что Киев и ЕС настаивают на заключении нового договора, основываясь на европейских правилах, в то время как Москва якобы "намекает на возможность договориться".

Напомним, ранее глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Украина может остаться без транзита российского газа "из-за действий Германии, России и части украинской политической элиты".

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