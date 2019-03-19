Климкин: Россия пытается начать новую газовую войну

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия якобы пытается начать новую "газовую войну" после истечения срока договора по транзиту газа через Незалежную.

— Вероятность этого очень велика. Такую возможность понимают наши партнёры и говорят, что к этому нужно готовиться, увеличивая запасы газа в наших хранилищах, — приводит слова министра "Интерфакс-Украина".

Климкин также отметил, что Киев и ЕС настаивают на заключении нового договора, основываясь на европейских правилах, в то время как Москва якобы "намекает на возможность договориться".

Напомним, ранее глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Украина может остаться без транзита российского газа "из-за действий Германии, России и части украинской политической элиты".