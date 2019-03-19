В МИД РФ назвали нелегитимным захват дипсобственности Венесуэлы в США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что захват дипсобственности Венесуэлы — такой же нелегитимный акт, как и инцидент с российской дипсобственностью в США.

— Мы сами испытали аналогичные вещи, когда Россия была лишена дипломатической собственности, когда в российские дипломатические помещения в США проникли американские сотрудники без какого-либо разрешения со стороны России, — передаёт слова дипломата РИА "Новости".

При этом он осудил отношение Вашингтона к международному законодательству и назвал вторжение в чужую дипсобственность одним из примеров миропорядка США.

Напомним, ранее власти Венесуэлы сообщили о захвате оппозицией двух дипзданий в США.