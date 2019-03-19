В МИД РФ назвали нелегитимным захват дипсобственности Венесуэлы в США

Читайте также

В МИД РФ назвали нелегитимным захват дипсобственности Венесуэлы в США

197

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что захват дипсобственности Венесуэлы — такой же нелегитимный акт, как и инцидент с российской дипсобственностью в США.

Мы сами испытали аналогичные вещи, когда Россия была лишена дипломатической собственности, когда в российские дипломатические помещения в США проникли американские сотрудники без какого-либо разрешения со стороны России, — передаёт слова дипломата РИА "Новости".

При этом он осудил отношение Вашингтона к международному законодательству и назвал вторжение в чужую дипсобственность одним из примеров миропорядка США.

Напомним, ранее власти Венесуэлы сообщили о захвате оппозицией двух дипзданий в США.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×