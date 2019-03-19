Радикалы устроили стычки с полицией перед приездом Порошенко в Ивано-Франковск

Националисты из Ивано-Франковска устроили столкновения с полицией перед встречей действующего президента Украины Петра Порошенко с избирателями.

По информации местного портала "Kurs", радикалы пришли на митинг ещё до выступления Порошенко. Собравшиеся скандировали: "Позор!" и требовали наказать причастных к хищениям в оборонной сфере. Отмечается, что правоохранители попытались разогнать демонстрантов.

— Во время столкновений использовали слезоточивый газ. Полиция вытолкала пикетчиков подальше от сцены, за границу, образованную из служебных микроавтобусов, — сообщает портал.

Напомним, представители правых радикальных организаций регулярно устраивают беспорядки во время предвыборных митингов Порошенко. Они заявляют, что президент, а также замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и его сын Игорь причастны к коррупции в оборонной сфере.

Выборы президента на Украине состоятся 31 марта.