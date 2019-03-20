Лукашенко оценил отставку Назарбаева

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Лукашенко оценил отставку Назарбаева

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Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил сожаление в связи с решением Нурсултана Назарбаева покинуть пост президента Казахстана.

Как передаёт издание "Акорда", в телефонном разговоре с Назарбаевым Лукашенко отметил добрые отношения, сложившиеся между Казахстаном и Белоруссией.

Также политики договорились о продолжении регулярных контактов в будущем.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, таким образом оставив пост, который занимал почти 30 лет.

Лайф писал, что российский лидер Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев также пообщались по телефону, договорившись продолжить регулярные контакты в будущем.

Сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поблагодарил Назарбаева за развитие дружбы народов России и Казахстана.

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