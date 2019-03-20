Американский отель предложил вернуть украденные вещи в обмен на призы

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Американский отель предложил вернуть украденные вещи в обмен на призы

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Фото: © Instagram/theroosevelt_no

Отель "Рузвельт" в американском Новом Орлеане в честь своего 125-летия предложил постояльцам вернуть украденные вещи в обмен на призы, пишет Daily Mail.

Как уточняется, хозяина самого необычного предмета наградят возможностью переночевать в президентском номере класса люкс. По официальному прайс-листу этот подарок оценивают в 15 тысяч долларов.

Победители также смогут отведать блюда, приготовленные шеф-поваром ресторана и пройти спа-процедуры.

По предварительным данным, итоги главного конкурса подведут в июле.

Все полученные администрацией вещи примут участие в выставке, после чего их вернут обладателям.

Отмечается, что к настоящему моменту среди возвращённых вещей отметили ключи, тарелку, наволочки и счёт 1940-х годов.

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