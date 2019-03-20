Петра Порошенко вызвали в суд с отчётом о доходах

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) вызвала лидера страны Петра Порошенко в суд по иску кандидата в президенты Юрия Бойко. Об этом сообщают "Украинские новости".

Бойко просит суд признать незаконным отказ НОТУ разместить агитационный ролик, в котором сообщается о том, что "президент разбогател в десять раз, пенсионеры обеднели в два раза".

Телерадиокомпания не выделила эфирного времени на видео, ссылаясь на "недостоверность информации". В то же время отмечается, что все данные были взяты из декларации президента. Согласно документам, в 2018 году Порошенко заработал 198 миллионов гривен.

Напомним, ранее на одном из предвыборных митингов глава Незалежной пообещал, что с 2019 года "каждый украинец будет чувствовать, что бедность отступает".