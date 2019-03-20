Президент Чехии назвал Турцию "союзником ИГИЛ"

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Президент Чехии назвал Турцию "союзником ИГИЛ"

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Милош Земан. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Турция является "фактическим союзником ИГИЛ"*. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан.

Именно Турция, несмотря на то, что она является членом НАТО и хочет вступить в Евросоюз, в который маловероятно будет принята, выступала посредником в логистических операциях по снабжению ИГИЛ, — приводит слова Земана Чешское информационное агентство.

Чешский лидер также предположил, что президент Турции Реджеп Эрдоган "проводит политику исламизации страны", а потому "его идеология близка к идеологии радикалов".

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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