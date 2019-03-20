СМИ: Супруга экс-главы Интерпола сообщила о попытке похищения

Неизвестные пытались похитить супругу пропавшего без вести экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя — Грэйс. Об этом сообщает издание Lyon Mag .

По предварительным данным, женщина сама сообщила о неудачной попытке похищения группой лиц.

Напомним, муж женщины, 64-летний Мэн Хунвэй, перестал выходить на связь 5 октября. Сообщалось, что он вылетел из Лиона в Китай, а после прибытия на родину его вызвали на допрос по подозрению в коррупции. 7 октября он подал в отставку с поста главы Интерпола.

Как ранее сообщал Лайф, женщина в октябре высказывала опасения, что её мужа уже нет в живых, а также жаловалась на угрозы, поступавшие по телефону.