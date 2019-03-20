Эксперты оценили влияние вегетарианства на потребление мяса в России

В преддверии Международного дня без мяса эксперты поделились данными о влиянии популярного вегетарианского течения на продажи и потребление мясной продукции в России.

По словам одного из наиболее крупных отечественных производителей мяса и мясных продуктов — Андрея Дальнова, на продаже продуктов рост вегетарианцев не сказывается.

При этом специалист предсказал рост продаж мясной продукции на фоне роста российской экономики.

— Вегетарианство останется причудой довольно обеспеченных людей, — цитирует эксперта РИА "Новости".

Слова Дальнова подтвердил и глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По его данным, год от года число потребителей мяса только увеличивается.

— Количество мясоедов у нас только растёт, это можно заметить по быстрому развитию мясных ресторанов, гриль-хаусов, барбекюшниц и бургер-хаусов. Поэтому никаких убытков от вегетарианства мы не несём, — рассказал он.

При этом он добавил, что если какой-то ущерб и существует, то он "настолько ничтожен, насколько мала группа настоящих вегетерианцев в России".

Отмечается, что Международный день без мяса отмечают 20 марта.