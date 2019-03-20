Рябков: Не исключены провокации для срыва диалога с США по Венесуэле

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 19 марта выразил опасения по поводу провокаций, которые могут произойти на фоне налаживания диалога по Венесуэле. Заявление дипломата прозвучало после переговоров со спецпредставителем Вашингтона по Венесуэле Эллиотом Абрамсом.

По словам Рябкова, подобные действия могут стать причиной потери возможности ведения переговоров между Белым домом и Кремлём.

— Относительно того, как продолжительность диалога может соотноситься с развитием (ситуации. — Прим. Лайфа) непосредственно в стране: могут быть совершенно разные сценарии с точки зрения совпадения или несовпадения тех или иных графиков. Но что важно — это недопущение ситуации, когда деструктивно настроенные силы, а их немало внутри Венесуэлы и за её пределами, почувствовав особенность момента, пойдут на провокации, на какие-то шаги, которые просто обрушат возможности для диалога, — передаёт его слова РИА "Новости".

Отмечается, что первые российско-американские переговоры по ситуации в Каракасе прошли в Риме 19 марта.

Как ранее писал Лайф, в Венесуэле усиливается противостояние легитимной власти и оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо, который объявил себя "временным главой государства". Известно, что политика активно поддерживает Вашингтон.