В Нидерландах задержан ещё один подозреваемый в причастности к атаке в Утрехте

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В Нидерландах задержан ещё один подозреваемый в причастности к атаке в Утрехте

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Фото: © Twitter/vithushan Jeyachandran

Полиция в Нидерландах задержала ещё одного подозреваемого в причастности к стрельбе в городе Утрехт.

По информации агентства Associated Press, мужчина был задержан ещё в день инцидента. В настоящий момент его роль в происшествии устанавливается.

Напомним, 18 марта в Утрехте неизвестный открыл огонь по трамваю. Предполагаемым виновником оказался 37-летний мужчина турецкого происхождения Гёкмен Танис. В настоящий момент он находится под стражей.

Позже в этот же день власти Утрехта сообщили ещё о нескольких случаях стрельбы. В результате инцидента погибло три человека.

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