Пушков прокомментировал возможное вступление Бразилии в НАТО

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление главы Белого дома Дональда Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО.

Напомним, данную идею Трамп озвучил на встрече со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Также президент США не исключил совместной военной операции против Венесуэлы.

Как отметил в "Твиттере" Пушков, Трамп "не устаёт огорошивать" своими идеями европейских союзников США. По мнению сенатора, затея с членством Бразилии в НАТО вызовет у них "шок и изумление".

— И будет тогда не НАТО, а НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organisation). И придётся им заняться "экспортом демократии" и в Латинскую Америку. Но по силам ли? — написал Пушков.

Следует отметить, что в МИД РФ уже отреагировали на это заявление со стороны президента США. Как подчеркнул замглавы ведомства Сергей Рябков, Москва внимательным образом изучит слова Трампа.