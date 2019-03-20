Украинского моряка, задержанного в Керченском проливе, прооперировали

Украинский моряк Василий Сорока, раненный в руку при попытке нарушить государственную границу РФ в Керченском проливе, перенёс операцию. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

— Надеюсь, рука будет спасена, функции восстановятся в полном объёме, а Василий и все моряки скорее вернутся домой, — написал адвокат на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины нарушили российскую границу в районе Керченского пролива, моряки были задержаны. Позже они признались, что произошедшее было провокацией.

Ранее Лайф сообщал, что 15 марта Евросоюз продлил антироссийские санкции ещё на полгода. В МИД РФ заявили, что Россия не оставит без ответа эти меры.