Скончался гитарист Берни Торме

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Скончался гитарист Берни Торме

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Фото: © Facebook/SIGphotography

На 67-м году жизни умер гитарист Берни Торме, известный по работе с Оззи Осборном и Иэном Гилланом.

Как рассказал Associated Press коллега гитариста Мик Гаффни, Торме скончался в больнице Лондона в окружении семьи.

Отмечается, что у ирландского гитариста была двусторонняя пневмония.

За карьеру Торме записал более 20 альбомов в составе разных групп. В период с 1979 по 1981 год гитарист выступал с Иэном Гилланом из Deep Purple, создавшим в 1978 году коллектив Gillan. Также Торме сотрудничал с Оззи Осборном как сессионный музыкант, но проработал с легендой недолго.

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