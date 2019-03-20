В США мужчина пытался ограбить магазин в костюме единорога

В американском штате Мэриленд мужчина попытался совершить ограбление небольшого магазина в бело-розовом костюме единорога. Об этом сообщает Associated Press.
После преступления 28-летнему грабителю и его сообщнику удалось скрыться с места преступления на автомобиле. Однако избежать правосудия им не удалось, так как транспортное средство врезалось в дерево.
Оба пассажира были госпитализированы с серьёзными травмами.
По предварительным данным, сейчас они находятся в больнице.
Отмечается, что костюм единорога был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов позднее в кустах, недалеко от места преступления.
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