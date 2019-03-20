В Большом театре прошла церемония вручения премий BraVo

Премию Bravo в сфере классического искусства вручили 19 марта на Исторической сцене Большого театра.
— Я очень рад, что такой проект, который объединяет лучших артистов Европы и Азии, создан и развивается именно в России. Главным критерием присуждения премии BraVo является зрительский успех, — приводит слова министра культуры Владимира Мединского РИА "Новости".
Основные награды премии получили Венера Гимадиева (лучший классический женский вокал) и Хао Чжан Тян (лучший классический мужской вокал).
"Открытием года" был признан пианист Иван Бессонов, а дирижёром года стал Митиёси Иноуэ.
Премия Bravo проводится второй раз. Она отмечает заслуги музыкантов в сфере классической и популярной музыки.
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