Зампредседателя бундестага потребовал объявить посла США персоной нон грата

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Зампредседателя бундестага потребовал объявить посла США персоной нон грата

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Фото: © Flickr/ jwb-photography

Заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубики призвал присвоить послу Вашингтона в ФРГ Ричарду Гренеллу статус персоны нон грата. Об этом пишет агентство Франс Пресс.

Тот, кто, являясь американским дипломатом, ведёт себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен узнать, что наша толерантность небезгранична, — заметил он.

Отмечается, что ранее посол США позволил себе критику в адрес Германии из-за отделения от целей НАТО на фоне планирования бюджета.

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