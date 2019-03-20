Зампредседателя бундестага потребовал объявить посла США персоной нон грата

Заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубики призвал присвоить послу Вашингтона в ФРГ Ричарду Гренеллу статус персоны нон грата. Об этом пишет агентство Франс Пресс.

— Тот, кто, являясь американским дипломатом, ведёт себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен узнать, что наша толерантность небезгранична, — заметил он.

Отмечается, что ранее посол США позволил себе критику в адрес Германии из-за отделения от целей НАТО на фоне планирования бюджета.