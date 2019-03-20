Эрдоган: Не вижу разницы между террористами в Новой Зеландии и ИГИЛ

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не видит разницы между террористами, устроившими бойню в Новой Зеландии, и членами ИГИЛ*.

В своей статье для издания The Washington Post турецкий лидер отметил, что у терроризма "нет религии, расы или языка", и назвал произошедшее в Крайстчерче "губительным продуктом невежества и ненависти".

— Нет абсолютно никакой разницы между убийцей невинных людей в Новой Зеландии и теми, кто осуществлял теракты в Турции, Франции, Индонезии и других местах, — добавил Эрдоган.

Президент Турции также напомнил, что после терактов, совершённых боевиками ИГИЛ, на Западе "нашлось множество политиков и других комментаторов, которые винили в этих отвратительных актах терроризма ислам и мусульман".

Напомним, 15 марта в двух мечетях Новой Зеландии была открыта стрельба. В результате инцидента погибло 50 человек, ещё 50 были госпитализированы. Прямую трансляцию атаки нападавшие вели в Интернете.

Ответственным за нападения считают Брентона Тарранта, которого называют "новозеландским Брейвиком". В настоящее время Таррант находится под стражей. Следующее заседание назначено на 5 апреля.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.