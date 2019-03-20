СМИ: Байден официально сообщил о намерении баллотироваться в президенты США

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СМИ: Байден официально сообщил о намерении баллотироваться в президенты США

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Фото: © Twitter /Joe Biden

Бывший вице-президент США Джо Байден официально заявил о желании участвовать в президентской гонке, пишет The Wall Street Journal.

По предварительным данным, 19 марта Байден обратился к своим сторонникам и предупредил о своих намерениях.

Отмечается, что он также призвал единомышленников принять участие в пожертвованиях для предвыборной кампании.

Напомним, ранее влиятельный демократ Джозеф Байден во время выступления случайно проговорился о своих намерениях баллотироваться в президенты США. Политик поспешил исправиться, однако зрителей было не остановить — они разразились овацией.

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