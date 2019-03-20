Трамп проведёт встречу с лидерами карибских стран и обсудит Китай и Венесуэлу

Читайте также

Трамп проведёт встречу с лидерами карибских стран и обсудит Китай и Венесуэлу

109

Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп 22 марта проведёт встречу с лидерами стран Карибского бассейна с целью обсудить ряд вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Как отмечается, мероприятие состоится в загородном поместье Трампа Мар-а-Лаго.

Во встрече примут участие лидеры Содружества Багамских Островов, Доминиканской Республики, Республики Гаити, Ямайки и Сент-Люсии.

Президент обсудит перспективы сотрудничества с карибскими странами в разных сферах, а также перспективы инвестиций в энергетику, — отметили в сообщении.

Кроме того, в ходе беседы с зарубежными партнёрами глава Белого дома собирается уделить внимание ситуации в Венесуэле и обсудить экономическую политику Китая.

Как писал Лайф, ранее США расширили санкции против Венесуэлы. При этом Трамп не исключил возможность введения более жёстких мер.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×