Израильский спецназ ликвидировал палестинца, убившего военного и раввина

Израильский спецназ застрелил палестинца, который ранее убил военнослужащего и раввина. Об этом сообщили в пограничной полиции страны.

— Нападавший открыл огонь по сотрудникам спецназа и был убит в завязавшейся перестрелке. Со стороны наших сил потерь нет, — передаёт текст сообщения РИА "Новости".

Напомним, 17 марта палестинец напал с ножом на 19-летнего израильского военнослужащего. После этого преступник завладел оружием солдата и застрелил раввина. Ещё один военнослужащий в результате инцидента был серьёзно ранен.