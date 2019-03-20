Израильский спецназ ликвидировал палестинца, убившего военного и раввина

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Израильский спецназ ликвидировал палестинца, убившего военного и раввина

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Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Израильский спецназ застрелил палестинца, который ранее убил военнослужащего и раввина. Об этом сообщили в пограничной полиции страны.

Нападавший открыл огонь по сотрудникам спецназа и был убит в завязавшейся перестрелке. Со стороны наших сил потерь нет, — передаёт текст сообщения РИА "Новости".

Напомним, 17 марта палестинец напал с ножом на 19-летнего израильского военнослужащего. После этого преступник завладел оружием солдата и застрелил раввина. Ещё один военнослужащий в результате инцидента был серьёзно ранен.

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