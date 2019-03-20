Названа самая счастливая в мире страна

Финляндия признана самой счастливой страной мира. Об этом свидетельствуют данные доклада The World Happiness Report.

В то же время в аналитическом центре Next Era объяснили, что финны чувствуют себя счастливыми из-за "экспериментального подхода" ко внутренней политике страны.

Так, практически со второй половины прошлого века власти Финляндии уделяют особое внимание здравоохранению и образованию, а также пытаются повысить безопасность граждан.

Напомним, ранее Финляндия заняла второе место среди стран с самым чистым воздухом.