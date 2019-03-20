Жвачку легенды МЮ Алекса Фергюсона продали на аукционе за £390 тысяч

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Жвачку легенды МЮ Алекса Фергюсона продали на аукционе за £390 тысяч

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Жевательная резинка, которую экс-наставник команды "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон жевал во время своего последнего матча у руля клуба, продана на интернет-аукционе. Цена за столь необычный лот равнялась 390 тысячам фунтов стерлингов.

<p>Фото: © Twitter / <a href="https://twitter.com/SSIIIIUUUU" target="_blank"><strong><ins>FergieTime</ins></strong></a></p>

Как пишет The Sun, все средства пойдут в благотворительный фонд МЮ.

Последний поединок в качестве главного тренера "дьяволов" Фергюсон провёл 19 мая 2013 года против "Вест Бромвича". Игра завершилась вничью со счётом 5:5.

Напомним, сэр Алекс Фергюсон возглавлял МЮ с 1986 по 2013 год и под его руководством команда выиграла 38 различных трофеев. Стоит отметить, что после ухода шотландского наставника "Манчестер Юнайтед" ни разу не становился чемпионом страны.

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