Премьер Австралии вызовет посла Турции из-за заявления Эрдогана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что собирается вызвать турецкого посла из-за высказываний президента Турции Реджепа Эрдогана в адрес "австралийцев с антиисламскими взглядами".

Как сообщает австралийский телеканал Эй-би-си, ранее Эрдоган заявил, что австралийцы в Турции, которые придерживаются антимусульманских взглядов, "покинут страну, как и в Первую мировую войну, в гробах".

В интервью тому же изданию Моррисон отметил, что находит подобные комментарии турецкого лидера крайне оскорбительными. При этом австралийский премьер назвал высказывания Эрдогана "нарушением закона".