Президент Бразилии остался доволен визитом в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару остался доволен визитом в Вашингтон. О своих успехах он рассказал в "Твиттере".

— Мы покидаем Вашингтон с чувством выполненной миссии, — признался бразильский лидер.

При этом Болсонару отметил, что в ходе встречи удалось достичь важных результатов в сфере экономики, безопасности и внешней политики, а также укрепить дружеские связи между странами.

Как писал Лайф, ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности вступления Бразилии в НАТО.