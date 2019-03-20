Президент Бразилии остался доволен визитом в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару остался доволен визитом в Вашингтон. О своих успехах он рассказал в "Твиттере".
— Мы покидаем Вашингтон с чувством выполненной миссии, — признался бразильский лидер.
При этом Болсонару отметил, что в ходе встречи удалось достичь важных результатов в сфере экономики, безопасности и внешней политики, а также укрепить дружеские связи между странами.
Как писал Лайф, ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности вступления Бразилии в НАТО.
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