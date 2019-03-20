Американский министр назвала главную опасность для США

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен считает киберугрозы главной опасностью для страны. Об этом пишет The New York Times.

— На верхней позиции моего списка угроз слово "кибер" обведено, выделено и подчёркнуто. Киберпространство является одновременно и целью, и оружием, и вектором угрозы, — заявила Нильсен.

По мнению главы ведомства, в киберпространстве США следует опасаться хакеров из России, Китая, КНДР и Ирана.

Кроме того, американский министр раскритиковала Кремль за якобы имевшее место в 2016 году вмешательство в президентские выборы в США и пообещала не допустить подобного в 2020 году.

Напомним, ранее в Госдепе назвали количество стран, представляющих угрозу для США. Всего в этом списке насчитывалось около 50 стран.