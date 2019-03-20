Американский министр назвала главную опасность для США

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Американский министр назвала главную опасность для США

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Фото: © Flickr/Sam Howzit

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен считает киберугрозы главной опасностью для страны. Об этом пишет The New York Times.

На верхней позиции моего списка угроз слово "кибер" обведено, выделено и подчёркнуто. Киберпространство является одновременно и целью, и оружием, и вектором угрозы, — заявила Нильсен.

По мнению главы ведомства, в киберпространстве США следует опасаться хакеров из России, Китая, КНДР и Ирана.

Кроме того, американский министр раскритиковала Кремль за якобы имевшее место в 2016 году вмешательство в президентские выборы в США и пообещала не допустить подобного в 2020 году.

Напомним, ранее в Госдепе назвали количество стран, представляющих угрозу для США. Всего в этом списке насчитывалось около 50 стран.

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