В Роспотребнадзоре предупредили о высокой заболеваемости гриппом в Европе

Читайте также

В Роспотребнадзоре предупредили о высокой заболеваемости гриппом в Европе

10

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Роспотребнадзор попросил россиян учитывать, что в европейских странах остаётся на высоком уровне показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В 20 странах Европейского региона зафиксировано широкое распространение вирусов гриппа, в 13 странах — региональное, в пяти странах — локальное, — указывается на сайте ведомства.

При этом также сообщается, что в России уменьшается число регионов "с превышением эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ".

Ранее Лайф писал, что против гриппа привито более 70,8 млн человек. Это составляет 49% всего населения РФ.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×