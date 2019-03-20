В Роспотребнадзоре предупредили о высокой заболеваемости гриппом в Европе

Роспотребнадзор попросил россиян учитывать, что в европейских странах остаётся на высоком уровне показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ.

— В 20 странах Европейского региона зафиксировано широкое распространение вирусов гриппа, в 13 странах — региональное, в пяти странах — локальное, — указывается на сайте ведомства.

При этом также сообщается, что в России уменьшается число регионов "с превышением эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ".

Ранее Лайф писал, что против гриппа привито более 70,8 млн человек. Это составляет 49% всего населения РФ.