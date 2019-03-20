Во Франции подсчитали ущерб от демонстраций "жёлтых жилетов"

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что за время демонстраций "жёлтых жилетов" протестующие нанесли стране ущерб в 200 миллионов долларов. Выступление чиновника транслировал сайт верхней палаты парламента республики.

Ле Мэр также отметил, что с начала беспорядков ВВП страны снизился на 0,1 процентного пункта, и заявил, что в 2019 году этот показатель упадёт ещё на 0,1 пункта.

Напомним, беспорядки во Франции продолжаются с ноября 2018 года. Изначально митингующие требовали отказаться от повышения цен на топливо и введения новых налогов, однако позже "жёлтые жилеты" стали требовать отставки президента.

После последней акции, которая состоялась 16 марта, президент страны Эмманюэль Макрон заявил, что демонстранты хотят "уничтожить республику".