Эксперты назвали самые популярные страны у российских туристов

В 2018 году россияне стали летать в Турцию, Грузию, Италию, ОАЭ, Тунис, Венгрию, Катар, на Кубу и ряд других стран на 20% чаще. Об этом свидетельствуют данные, полученные аналитическим агентством "Турстат".

Отмечается, что чаще всего туристы из РФ летали в Турцию (5,7 млн поездок), Абхазию (4,5 млн) и Финляндию (3,36 млн). В топ-5 также вошли Казахстан (2,96 млн) и Украина (2,29 млн).

По данным агентства, за прошедший год число поездок россиян за границу увеличилось на 2,3 миллиона и составило около 42 миллионов.