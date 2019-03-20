В Москве определили пять новых площадок для реновации

Стартовые площадки расположены на северо-востоке, юго-западе, юге и юго-востоке города.

Пять дополнительных стартовых площадок подобраны в столице в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он уточнил, что на месте этих площадок в будущем планируется построить девять домов общей площадью 59 тысяч квадратных метров. В них будет переселено примерно 2,2 тысячи человек из 844 старых квартир площадью 38 тысяч квадратных метров.

— Мы сегодня идём к тому, чтобы в этом году получить градостроительную документацию на строительство пяти миллионов квадратных метров, — заявил Марат Хуснуллин и уточнил, что на данный момент с учётом пяти новых площадок столичные власти уже достигли показателя в 4,6 миллиона квадратных метров.

Отметим, новые площадки находятся по адресам: Шушенская улица, вблизи дома 7, Грайвороново, владение 30, Вороново, квартал 90А, улица Касимовская, владение 39, корпус 2 и улица Новочеремушкинская, владение 10, корпус 1.