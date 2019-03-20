Все станции московского метро оснастили терминалами для бесконтактной оплаты

В настоящий момент в столичной подземке установлено более 550 специальных турникетов, однако в будущем их станет в несколько раз больше.

На всех станциях Московского метрополитена установили терминалы, позволяющие оплатить проезд бесконтактной банковской картой. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— По количеству таких турникетов Москва — первая в мире. Оплатить проезд с помощью бесконтактной технологии быстрее, чем купить билет в кассе без очереди, а затем дойти до турникета, — цитирует Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра также отметил, что москвичи, оплачивающие проезд бесконтактной картой или смартфоном, смогут экономить до восьми минут в день.

Отмечается, что всего в столичной подземке установлено 550 турникетов, поддерживающих бесконтактную оплату, — по 1–2 на каждой станции, однако в будущем планируется увеличить их количество до четырёх на каждой станции.