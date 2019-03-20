ЦИК Казахстана постановила досрочно прекратить полномочия Назарбаева

Должность временно исполняющего обязанности главы государства должен занять председатель сената республики Касым-Жомарт Токаев.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана постановила досрочно прекратить полномочия президента страны Нурсултана Назарбаева. Информация об этом была размещена на официальном сайте комиссии.

— Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет: прекратить досрочно полномочия президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева, избранного 26 апреля 2015 года на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет, — говорится в сообщении.

Помимо этого республиканская ЦИК утвердила переход полномочий президента Казахстана на оставшийся срок к председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву. Для вступления в должность он будет должен принести присягу народу 20 марта. Для этого также он должен сложить полномочия в парламенте страны.

— Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет: установить, что в соответствии с указом президента Республики Казахстан от 19 марта 2019 года № 887 "Об исполнении полномочий президента Республики Казахстан" наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Сената Парламента Республики Казахстан Токаева Касым-Жомарта Кемелевича; внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Сената Парламента Токаева в Сенат Парламента Республики Казахстан, — постановила ЦИК.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив свой пост, который занимал почти 30 лет. Как сообщал Лайф, российский лидер Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев также пообщались по телефону, договорившись продолжить регулярные контакты в будущем.