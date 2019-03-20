"Ночные охотники" получат на вооружение новую управляемую ракету

Боеприпас будет оснащён бортовой системой навигации, а дальность применения ракеты составит более 25 километров.

Российский модернизированный вертолёт Ми-28НМ, более известный под названием "Ночной охотник", получит новую управляемую ракету — "изделие 305". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиастроительном комплексе.

— Для Ми-28НМ создаётся новая ракета, "изделие 305", предназначенная для круглосуточного поражения бронетехники и железобетонных укреплений. Дальность применения ракеты составляет более 25 км, — рассказал источник агентства.

Отмечается, что ракета будет лететь по данным бортовой навигационной системы, а информация о местоположении цели будет вноситься в память системы в момент запуска. Источник также сообщил, что вертолёт сможет получать с ракеты видеосигналы по защищённой радиолинии.