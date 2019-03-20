Москалькова прилетела в Киев на суд по делу Вышинского

Других мероприятий, кроме участия в заседании по делу арестованного журналиста, у омбудсмена в Киеве не запланировано.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев на суд по делу главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

По данным агентства ТАСС, других дел у омбудсмена в столице Незалежной не запланировано.

Напомним, Вышинский был задержан в Киеве весной 2018 года. Его обвинили в госизмене, а позже — в незаконном обороте оружия. Херсонский суд оставил журналиста под стражей до 4 апреля 2019 года.