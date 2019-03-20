Он принёс присягу и пообещал верно служить своему народу и следовать законам республики.

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана после того, как принёс присягу. Этот пост он будет занимать до выборов, которые пройдут в следующем году.

— Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, — заявил Токаев, добавив, что будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности.

Ранее он занимал пост председателя Сената Казахстана. Верхнюю палату парламента страны Токаев возглавлял с сентября 2017 года. Накануне всё изменилось после того, как Нурсултан Назарбаев, который правил страной почти 30 лет, объявил о своей отставке. Именно он и назвал Касыма-Жомарта Токаева временным преемником.

Со сцены — за кулисы. Назарбаев уходит, чтобы остаться