Сотрудников ФСИН могут обязать извиняться перед заключёнными

Руководство ведомства уверено, что все его работники должны быть вежливыми, внимательными и корректными в общении.

Сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) могут обязать извиняться перед заключёнными в случае нарушения прав последних.

— В случае нарушения сотрудником или федеральным государственным гражданским служащим прав и свобод осуждённого сотрудник или федеральный государственный гражданский служащий приносит извинение добровольно или в соответствии со вступившим в законную силу решением суда, — говорится в поправках к приказу ФСИН о кодексе этики. Документ размещён на портале правовых актов.

По мнению руководства ведомства, его работники должны быть вежливыми и корректными в общении с гражданами. Цель этих поправок — формирование позитивного образа сотрудника ФСИН у населения.