В Минтруде объяснили новую схему индексации пенсий

В ведомстве подчеркнули, что после принятия нововведений пенсионерам не придётся собирать какие-либо справки или писать заявления, выплаты проведут автоматически.

Министерство труда и социального развития подготовило проект приказа о внесении изменений в правила обращения за социальной доплатой к пенсии. В документе отмечается, что в настоящее время получаемая пенсионером сумма изначально индексируется, а лишь затем доводится до прожиточного минимума пенсионера (ПМП), из-за чего сама индексация не даёт ощутимого эффекта.

Как предложили в ведомстве, социальная доплата будет устанавливаться в размере, который позволит пенсионерам достичь регионального уровня ПМП. Лишь после этого будет проводиться индексация пенсии. А конечный результат будет прибавляться уже к пенсии с доплатой. Соответствующий проект приказа размещён на федеральном портале нормативных правовых актов.

— Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ЕДВ (ежемесячная денежная выплата. — Прим. ред.) в текущем году, — рассказали представители Минтруда "Российской газете".

В Минтруде подчеркнули, что после введения новшеств пенсионерам не придётся собирать какие-либо справки или писать заявления — выплаты проведут автоматически.

Как сообщал Лайф, ранее депутаты Госдумы во втором чтении проголосовали за принятие правительственного законопроекта о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. В третьем чтении законопроект будет рассматриваться 21 марта.