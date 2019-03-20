Китай может исключить Boeing 737 Max из торговой сделки с США

В Поднебесной планируют полностью отказаться от использования лайнеров этого типа.

Китай может исключить покупку самолётов Boeing 737 Max из списка торговой сделки с США в рамках нового соглашения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Изначально лайнеры фигурировали в списке товаров, которые Пекин готов был закупить у Вашингтона, однако трагедия в Эфиопии привела к тому, что Поднебесная решила полностью отказаться от использования самолётов этого типа и заменить их на другие.

Снижение закупок может привести к задержке в заключении соглашения.

Напомним, 10 марта Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Аналогичный лайнер потерпел крушение 29 октября 2018 года в Индонезии. Авиакатастрофа унесла жизни 189 человек. После трагедии в Эфиопии более чем 50 стран, включая Россию, США и страны ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max.