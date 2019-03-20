Назарбаева встретили бурными аплодисментами на инаугурации Токаева — видео

Первый президент Казахстана был у власти на протяжении почти 30 лет, свой пост он занял ещё в 1990 году.

Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева встретили бурными аплодисментами на церемонии инаугурации нового лидера республики Касым-Жомарта Токаева.

На кадрах видно, как после появления в зале Назарбаева присутствующие на совместном заседании палат встают со своих мест и долго аплодируют экс-лидеру страны.

После того как Назарбаев занял своё место, в зале ещё некоторое время продолжали раздаваться аплодисменты.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана после того, как принёс присягу. Высокий пост он будет занимать до выборов, которые пройдут в 2020 году.