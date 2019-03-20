Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в Нурсултан в честь Назарбаева

Он также призвал назвать центральные улицы всех областных городов страны именем первого президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан, чтобы увековечить честь бывшего лидера страны Назарбаева. Об этом он заявил сразу после того, как вступил в должность президента Казахстана.

— Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника — первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан, — заявил Токаев после инаугурации.

Кроме того, он призвал назвать все центральные улицы областных городов страны именем Назарбаева, а в столице республики воздвигнуть монумент в честь первого президента.