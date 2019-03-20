Глава Республики Алтай Бердников подал в отставку

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности, — говорится в заявлении Бердникова.

Он ещё раз отметил, что отставка была добровольной и связана с переходом на новую работу.

Бердников поблагодарил Владимира Путина за возможность руководить регионом на протяжении 13 лет. Также он благодарен избирателям, которые проголосовали за него в 2014 году.

— Но всему наступает разумный предел. 13 лет работы во главе любого региона — это серьёзный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил, — поясняет он.

В конце своей речи он пожелал республике и её народу процветания.