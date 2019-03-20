Усик пообещал гнать палками радикалов для защиты канонической УПЦ

Боксёр уверен, что гонения на Церковь лишь сплачивают и объединяют украинский народ.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, украинский боксёр Александр Усик заявил о готовности защитить Украинскую православную церковь. Об этом спортсмен рассказал в интервью YouTube-телеканалу "Наш".

— Если это понадобится, то я буду её защищать. Если кто-то придёт и будет бранить монаха, который молится за меня, то я возьму палку и буду гнать его из дома своего, — заявил Усик.

Также боксёр отметил, что гонения на Церковь лишь укрепляют веру, сплачивают и объединяют украинский народ. А виновники конфликта окажутся в проигрыше: "Кто поджигает, тот и сгорит".

Ранее Лайф писал о том, что украинец Александр Усик стал лучшим боксёром 2018 года по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).