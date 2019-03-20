Зимой зверьки не впадают в спячку, а находятся в состоянии "зимнего сна", когда изредка выходят наружу из своих домиков.

В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны, которые провели в "зимнем сне" около четырёх месяцев. Об этом сообщает официальный сайт учреждения.

Отмечается, что к состоянию покоя зверьки готовились с октября. Однако зимой они не уходят в глубокую спячку, а находятся в состоянии "зимнего сна", когда изредка выходят наружу из своих домиков. Происходит это в наиболее тёплые дни.

Ещё одной забавной особенностью енотов-полоскунов является их "коллективная" спячка, когда в состояние сна они входят вместе, чтобы лучше сохранять тепло.

— Еноты окончательно вышли из зимнего сна на прошлой неделе. Сейчас они постепенно возвращаются к привычному образу жизни, исследуют свой вольер и пробуют забираться на своё любимое дерево — высокую лиственницу, в ветвях которой зверьки любят отдыхать и греться на солнце, — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Полностью ото сна они отойдут лишь через несколько недель, когда и станут максимально активными.