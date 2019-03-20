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А вот и долгожданные новости: в Московском зоопарке вышли из зимнего сна еноты-полоскуны. В общей сложности животные проспали около четырех месяцев 🐾🌲☀ Даешь весну, солнце и енотов, колосящихся на деревьях! Ждем всех в гости! #zoo #nature #animals #fun #wildlife #raccoons #spring #fluff #furry #cute #sunny #sleepy #московскийзоопарк Vd: Н. Назарова
В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны, которые провели в "зимнем сне" около четырёх месяцев. Об этом сообщает официальный сайт учреждения.
Отмечается, что к состоянию покоя зверьки готовились с октября. Однако зимой они не уходят в глубокую спячку, а находятся в состоянии "зимнего сна", когда изредка выходят наружу из своих домиков. Происходит это в наиболее тёплые дни.
Ещё одной забавной особенностью енотов-полоскунов является их "коллективная" спячка, когда в состояние сна они входят вместе, чтобы лучше сохранять тепло.
— Еноты окончательно вышли из зимнего сна на прошлой неделе. Сейчас они постепенно возвращаются к привычному образу жизни, исследуют свой вольер и пробуют забираться на своё любимое дерево — высокую лиственницу, в ветвях которой зверьки любят отдыхать и греться на солнце, — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Полностью ото сна они отойдут лишь через несколько недель, когда и станут максимально активными.
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