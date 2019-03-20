СМИ: Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке

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СМИ: Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке

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Марина Ковтун. Фото: © РИА "Новости" / Илья Питалев

Глава Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства отметил, что вероятность того, что заявление будет подписано, составляет 99 процентов.

Ковтун занимает должность губернатора региона с 2012 года. В последние годы ей иногда предрекали отставку. Во время руководства чиновницы в Мурманской области стартовали крупные инвестпроекты. Агентство отмечает, что в то же время против её подчинённых, среди которых заместитель, были заведены громкие уголовные дела, в частности о злоупотреблении полномочиями.

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